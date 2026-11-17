Bir gün aradı, ikinci günü aradı, ondan sonra telefonu engelledi. Uşak'a gittiğini duydum. Yener dayısı var, onu aradım. 'Neyin peşindesin? Buradan bir şey çıkmaz, parayı kendi elinizle vermişsiniz.' dedi. Verdim ama iyi niyetimizden yararlandı, bizi dolandırdı, perişan etti, yuvamızı yıktı. Şimdi Kıraç'taymış. Bir türlü ulaşamıyoruz. Polis karakoluna gittim, orada şikayetçi olup belge aldım. Paramızı istiyorum. İyi niyetimizi tamamen suistimal etti. Zararımı karşılamasını istiyorum. Tutuklanacak mı, ne şekilde, nasıl olacaksa benim zararımı karşılasınlar. Komşular çorba, ekmek veriyor. Bir şey olsa param yok" ifadelerini kullandı.

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