Avcılar’da binalar dökülüyor

17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nden en çok etkilenen İstanbul'un Avcılar ilçesinde zarar gören yorgun binalar büyük risk altında. Bazı binalarda çökmeler yaşanırken, bazılarında da sıva ve beton kaplamalar dökülüyor.Cihangir Mahallesi Piyasa Sokak'ta da dün akşam saatlerinde 4 katlı bir binanın üst katındaki dış cephe kaplamaları ile balkonun tavanından beton parçaları büyük bir gürültü ile düştü. Park halindeki iki otomobil zarar görürken, şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerine gelen Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İskan Müdürlüğü görevlileri parçaların döküldüğü bölümlerde inceleme yaptı. Tahliye gerektirecek bir durum olmadığı belirtildi.