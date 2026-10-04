Avcılar’da dehşet anları kamerada! Dev ağacın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

'CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN'

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Avcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile ağaç parçalara ayrılarak kaldırıldı. Ağacın budanması için müteahhit ve Avcılar Belediyesi'ne başvurduklarını ancak, uyarılarının dikkate alınmadığını belirten mahalle sakini Engin Gül, "Belediye ekipleri, özel arazi diye almadılar. Hafriyatı alırken söyledik, yine almadılar. Şimdi bizim binanın zararını kim ödeyecek. Burası her zaman araç dolu. Olay saatinde boş olması büyük şans" dedi. Evinin camları kırılan Özcan Şen ise, "Cana geleceğine mala gelsin. Ancak, bu zararımızı kim karşılayacak. Bu soğukta ancak, yarın camları değiştirebileceğiz" ifadelerini kulandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör