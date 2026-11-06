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Giriş Tarihi: 06.11.2026 12:37

Avcılar'da kan donduran olay! Evde başlayan bıçaklı saldırı sokakta devam etti: Saldırgan kıskıvrak yakalandı

Avcılar'da evinde tartıştığı sevgilisini defalarca bıçaklayan şüpheli şahıs, can havliyle sokağa kaçan kadını kovalayarak yeniden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan yakınlardaki bir kahvehanede yakalandı.

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Avcılar’da kan donduran olay! Evde başlayan bıçaklı saldırı sokakta devam etti: Saldırgan kıskıvrak yakalandı
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Avcılar'da dün gece 00.30 sıralarında Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Hamza Yerlikaya Sokak'ta korkunç olay meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs evde tartıştığı kadını defalarca kez bıçakladı.

SOKAK ORTASINDA DA BIÇAKLADI

Can havliyle dışarıya kaçan kadın sokakta da bıçaklı saldırıya uğradı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Ambulans geldikten sonra olay yerinde bekleyen şahıs çevredekiler tarafından kovalandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI KAHVEYE GİTTİ" İDDİASI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kaçan şahsın, olayın yaşandığı apartmanın yakınında bir kahvehanede görüldüğü iddiası üzerine söz konusu işletmeye geldi. Saldırgan şahsın, kahvede oturduğu sırada polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

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"ÇIĞLIK SESİ DUYDUM, BİR KADIN BIÇAKLANMIŞ"

Yaşanan o anları anlatan çevre sakini Soner Altunal, "Ben evde bir çığlık sesi duydum. Balkona çıktım burada insanlar toplanmıştı. O sırada iki genç çocuk birisine küfür ederek aşağı koşmaya başladılar. Yaklaşık 150 metre koştular ama yakalayamadılar. Genç bir çocuk kaçtı gitti. Ondan sonra polis geldi. Ambulans geldi. Bir kadın bıçaklanmış. Onu aldılar hastaneye gittiler" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AVCILAR

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Avcılar'da kan donduran olay! Evde başlayan bıçaklı saldırı sokakta devam etti: Saldırgan kıskıvrak yakalandı
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