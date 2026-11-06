Avcılar’da kan donduran olay! Evde başlayan bıçaklı saldırı sokakta devam etti: Saldırgan kıskıvrak yakalandı

"ÇIĞLIK SESİ DUYDUM, BİR KADIN BIÇAKLANMIŞ"

Yaşanan o anları anlatan çevre sakini Soner Altunal, "Ben evde bir çığlık sesi duydum. Balkona çıktım burada insanlar toplanmıştı. O sırada iki genç çocuk birisine küfür ederek aşağı koşmaya başladılar. Yaklaşık 150 metre koştular ama yakalayamadılar. Genç bir çocuk kaçtı gitti. Ondan sonra polis geldi. Ambulans geldi. Bir kadın bıçaklanmış. Onu aldılar hastaneye gittiler" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör