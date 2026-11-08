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Giriş Tarihi: 08.11.2026 03:34

Avcılar'da kaza yapan otomobil direğe çarptı: 1'i ağır 5 yaralı

Avcılar’da alkollü ve hızlı olduğu iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir başka otomobile, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucunda 1’i ağır, 5 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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İHA İHA
Avcılar’da kaza yapan otomobil direğe çarptı: 1’i ağır 5 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi E-5 mevkii Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü ve süratli bir şekilde seyreden otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aynı yönde seyir halinde olan bir araca, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 2 şerit trafiğe kapatıldı. Kaza sonucu yaralanan vatandaşlar itfaiye yardımıyla araçtan çıkarılırken, 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, 5 vatandaş ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Avcılar'da kaza yapan otomobil direğe çarptı: 1'i ağır 5 yaralı
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