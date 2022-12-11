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Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:01

Avcılar'da kepçenin zarar verdiği inşaat mühürlendi

Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan binanın temel kazısı için görevlendirilen ekip, çalışma sırasında kaldırımdaki ağacı kepçe darbeleri ile devirdi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine inşaat, belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

DHA
Avcılar’da kepçenin zarar verdiği inşaat mühürlendi

Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'ta bulunan bir bina geçen aylarda kentsel dönüşüm kapsamında yıktırıldı. Yıkımın ardından yeni bina inşaatı için çalışmalara başlandı. Binanın yapımını üstlenen müteahhide bağlı iş makineleri alana getirildi. Bir tarafta temel kazılırken, diğer kepçe ile kaldırım kenarında bulunan ağaç yıkıldı. Kepçe darbeledi ile kırılarak devrilen ağaç, molozların bulunduğu alana götürüldü. Görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca müteahhit firmaya ve denetimden sorumlu belediyeye tepki gösterildi.

Tepkiler üzerine Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri firmanın faaliyetlerini durdururken, inşaatı mühürledi. Bariyer ile çevrilen inşaat alanında mühür kararına ilişkin, "Yeterli güvenlik önlemleri alınmadığından, çevreye zarar verdiği tespit edildiğinden ihtiyati tedbiren mühürlenmiştir" yazısı yapıştırıldı.

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Avcılar'da kepçenin zarar verdiği inşaat mühürlendi
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