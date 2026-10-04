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Giriş Tarihi: 4.10.2026 11:48

Avcılar'da KPSS adayları aynı isimli okulları karıştırdı! Sınava dakikalar kala yetişti

Avcılar'da KPSS Ön Lisans sınavına giren bazı adaylar, aynı isimdeki bitişik iki okulu karıştırdı. Yan yana bulunan ancak girişleri farklı sokaklarda olan iki okulu karıştıran adaylar, sınava dakikalar kala panik yaşadı.

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DHA Yaşam
Avcılar’da KPSS adayları aynı isimli okulları karıştırdı! Sınava dakikalar kala yetişti
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Ön Lisans, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 10.15'te başladı.

AYNI İSİM FARKLI OKULLAR

Avcılar'daki Abdulkadir Uztürk İlkokulu ile aynı isimdeki ortaokulun yan yana, ancak farklı sokaklarda bulunması adayların bir bölümünü zor durumda bıraktı.

Okulları karıştıran bazı adaylar, son anda salonlardan çıkarılarak yan sokaktaki okula gitmeleri konusunda uyarıldı. Adaylar sınav öncesinde sıkı aramadan geçirilirken, küpe ve kolye gibi takıların içeri alınmasına izin verilmedi. Son anda okula yetişen bir aday, takılarını verecek kimse bulamayınca küpe ve kolyesini karşısındaki polis memuruna teslim etti.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ÖSYM #AVCILAR

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Avcılar'da KPSS adayları aynı isimli okulları karıştırdı! Sınava dakikalar kala yetişti
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