Avcılar’da otomobil zincir markete daldı

Kaza ile ilgili konuşan kurye, "Durakta oturuyorduk. Arkadaş buradan girdi ve birden ses geldi. Araba direkt cama girdi. Yaralı yoktu. Sağa sola çarpmadan direkt buraya girdi. Kazadan sonra hemen yaralı var mı diye baktık. Polisi aradık. Sonra da araç çekildi" dedi.