Avcılar’da şüpheli araçtan polise ateş açıldı

YARALI POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

Açılan ateş sonucunda 1 polis bacağından yaralandı. Şüpheli ise aracıyla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri takviye ekip isterken olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.