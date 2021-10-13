Avcılar’da şüpheli araçtan polise ateş açıldı

Olay, akşam 20.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde denetim yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Bu sırada araçtan polise ateş açıldı.
YARALI POLİS HASTANEYE KALDIRILDI
Açılan ateş sonucunda 1 polis bacağından yaralandı. Şüpheli ise aracıyla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri takviye ekip isterken olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından çalışma yapan polis ekipleri, kaçan aracı Denizköşkler Karaca Sokak'ta durdurdu. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekipleri, olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından olaya karışan araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polisin olayla ilgili çalışmasının sürdüğü belirtildi.