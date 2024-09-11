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Giriş Tarihi: 11.9.2024 16:57

Avcılar'da taksiciye bıçaklı saldırı

Avcılar'da üç kişi aracına bindiği taksicinin parasını gasbetmek istedi. Direnen taksiciyi bıçakla yaralayan saldırganlar, cep telefonunu alarak kaçtı.

DHA
Avcılar’da taksiciye bıçaklı saldırı

Olay, dün gece Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Avcılar Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Müşteri gibi taksiye binen 3 kişi, sürücü B.K.'yı (46) bıçakla tehdit ederek üzerindeki para ve değerli eşyaları istedi. Şüpheliler, direnen B.K.'yı göğsünden bıçakladı. Saldırganlar taksi şoförünün cep telefonunu alarak araçtan kaçtı. Yaralanan taksici Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırılırken Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Avcılar'da taksiciye bıçaklı saldırı
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