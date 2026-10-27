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Giriş Tarihi: 27.10.2026 16:52

Avcılar'daki ölümlü kavganın şüphelisi yakalandı

İstanbul'un Avcılar’da 23 Ekim günü geçmişe dayalı husumet nedeniyle çıktığı öğrenilen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polisin çalışmaları sonucu Esenyurt'ta yakalanarak tutuklandı.

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Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Avcılar’daki ölümlü kavganın şüphelisi yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 23 Ekim günü Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde meydana gelen "Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama" olayının faillerini yakalamak çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, aralarında daha önceden husumet bulunan kişilerin arasındaki sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü belirlendi. Kavgada kesici aletle yaralanan H.İ.U. (36), E.Ö. (40) ve G.S. (37) hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan H.İ.U., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ESENYURT'TA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü yürüttüğü çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli B.H. (36), 25 Ekim'de Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin saklandığı adreste, olayda kullandığı değerlendirilen bıçak da ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli 26 Ekim sevk edildiği adliyede "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#İSTANBUL #ESENYURT #AVCILAR #İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
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Avcılar'daki ölümlü kavganın şüphelisi yakalandı
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