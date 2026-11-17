'ANNEME KÜFÜR ETTİ; ELİNİ BELİNE ATINCA ATEŞ ETTİM'

Şüpheli Hasan Hüseyin I., polise verdiği ifadede, "Ben hem Hollanda hem Türkiye vatandaşıyım. Burada yukarıda belirtmiş olduğum adreste 3 aydır ikamet ederim. Evimden çıkıp AVM'ye geldim. Burada adını şu an hatırlamadığım bir mekanda bir süre oturarak alkol aldım. Sonrasında mekandan çıkarak ormanlık alana doğru gittim. Burada tanımadığım bir şahıs benden sigara istedi. Ben de kendisine sigara ikram ettim. Akabinde bu şahıs bana ters ters konuşarak anneme küfür etti ve elini beline atınca ben de korktuğum için hemen üstümde bulunan silahı çıkararak, hedef gözetmeksizin birkaç kez havaya ateş ettim. Sonrasında bu şahıs uzaklaşarak gitti. Ben bu tartışmış olduğum şahsı daha önce hiç görmedim, tanımıyorum" ifadelerini kullandı.