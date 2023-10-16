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Giriş Tarihi: 16.10.2023 09:49 Son Güncelleme: 16.10.2023 10:30

AVM’deki omuz atma tartışması cinayetle bitti

İzmir’de bir AVM’de müteahhit Semih Köse (30) ile kickboksçu S.B. (31) arasında omuz atma tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Köse kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
AVM’deki omuz atma tartışması cinayetle bitti

Olay, saat 19.30'da Urla ilçesi Ahmet Besim Uysal Caddesi Altıntaş Mahallesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Urla'da emlakçılık ve inşaat şirketi bulunan kickbokscu S.B., alışveriş yaptığı sırada, yanından geçen müteahhit Semih Köse ile omuz omuza çarpıştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede yumruklaşmaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında eline geçirdiği alkol şişesini kıran Semih Köse, S.B.'nin üzerine doğru hamle yaptı. Bunun üzerine S.B., yanında bulunan bıçakla Semih Köse'yi göğüs bölgesinden yaraladı. Köse kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardındın Köse, ağır yaralı olarak ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Köse yapılan müdahalelere rağmen, yaşamını yitirdi. Şüpheli S.B. ise AVM'de suç aleti bıçakla polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Semih Köse'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

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AVM’deki omuz atma tartışması cinayetle bitti
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