Avrupa Birliği hibe fonu yalanıyla 30 milyon liralık vurgun! 10 kilo külçe altınla yakalandılar

9 GÖZALTI

Operasyon kapsamında A.Ö., M.O., M.O., B.V., M.T., S.B.H., M.G., D.Y. ve S.D.Ç. isimli 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından nitelikli dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde eden kişi ve organizasyonlara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

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