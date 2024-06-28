Avrupa satranç turnuvasında Türkiye U12 kızlarda şampiyon oldu

Yunanistan'ın Rodos şehrinde yapılan Avrupa Genç Takımlar satranç şampiyonası turnuvasında Avrupa şampiyonu olan Apaydın satranç spor kulübü U12 kız satranç takımı sporcusu Mardinli Tuana Abak'da birincilerin yarıştığı 1. Masada rakiplerini geçerek birinci oldu.

Türkiye'yi temsil eden başarılı satranççıların başında Antrenör olarak da bulunan Mardinli milli takım altyapı antrenörü Abdulkadir Abak turnuva ve Avrupa Şampiyonluğu başarısı ile ilgili şunları söyledi, "Çok zorlu bir turnuvada zorlu rakiplerimizi geçerek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik.

Hem takım olarak 1. Olduk hem de 1. Masa birinci olduk böyle bir şampiyonada Mardin adına hem oyuncu hem antrenör bulundurmak gurur verici. Rodos'ta istiklal marşımızı okutmak bizlere ayrı bir heyecan yaşattı. İnşallah daha büyük başarılara imza atacağız"