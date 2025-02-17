Avrupa Üniversiteler arası 2.Arapça Münazara şampiyonası İstanbul’da gerçekleştirildi

İbn Haldun Üniversitesi 2.Avrupa Üniversiteler arası Arapça Münazara şampiyonasına ev sahipliği yaptı . İbn Haldun Üniversitesi'nde 14-17 Şubat tarihleri arasında 10 ülkeden 16 takım ve 80 öğrencinin katıldığı şampiyonanın finali, Başakşehir Emin Saraç (BES) Kültür Merkezi'nde Liverpool Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi takımları arasında yapıldı.

Şampiyonanın final bölümünde İBN Haldun Üniversitesi mütevelli heyeti başkan vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İBN Haldun Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek ve Qatar Debate yöneticilerin de katıldı.

Şampiyonanın finalb bölümünde çeşitli ülkelerden öğrenciler özellikle Ortadoğu ve dünya barışı konularında münazarada bulundular. Final münazara karşılaşmasından sonra İBN Haldun Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan yarışmaya katılan ülkelerin öğrencilerini arapça olarak münazara yapmasından dolayı tebrik etti.

Finalde birinciliği elde eden Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi takımına ödüllerini İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan verdi.

"TÜRKİYE ARAPÇANIN ÖĞRETİLMESİNDE ÖNCÜ MERKEZ KONUMUNDADIR"

Programın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bilal Erdoğan, Türkiye'nin ve özelikle İstanbul'un tarih boyunca Arapça'nın öğretilmesinde öncü merkez konumunda olduğunu söyleyerek, bugün de dünyadaki başat dillerden bir tanesi olan Arapça'nın öğretilmesini de Türkiye yine öncü bir rol oynadığını ifade etti.

"TOPLUMLAR VE ÜLKELER ARASINDAKİ KARMAŞIKLIKTA DİL EĞİTİMİNİN DAHA DA ÖNEM KAZANDIĞINA İNANIYORUZ"

Başkan vekili Erdoğan, yarışmayı Türk üniversitesinin kazanmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Biz İbni Haldun Üniversitesi olarak 20'nin üzerinde dilin eğitimini veriyoruz. Dolayısıyla çok dilliliğin yani zorlukların arttığı insanlar, toplumlar, ülkeler arasındaki ilişkilerin karmaşıklaştığı dönemde, dil eğitiminin daha da önem kazandığına inanıyoruz. Biz İbn Haldun Üniversitesi olarak hem Arapça'da hem İngilizce'de hem de yabancılara Türkçe eğitiminde Türkiye'nin en iyi merkezlerinden biri olma rolünü güçlendiriyoruz." dedi.

"FİLİSTİN FİLİSTİNLİLERE, GAZZE GAZZELİLERE AİTTİR"

ABD Başkanı Donal Trump'ın Gazze ile ilgili yaptığı açıklamaları ile ilgili konuşan Bilal Erdoğan, Filistinin Filistinlilere ve Gazze'nin de Gazzelilere ait olduğunu vurguladı.

"SAĞDUYUNUN, KURALLARIN , İNSAN VİCDANIN GALİP GELECEĞİNE İNANIYORUZ"

Erdoğan, insanları topraklarından sürmenin insan haklarına aykırı ve soykırım olarak değerlendirdiklerinde 1.5 yıldan kısa sürede 60 bin insanın katledildiği bir yerdeki insanlara gidin demenin bütün uluslararası kurallara aykırı olduğunu belirtti.

Bilal Erdoğan: "Dünya tarihinde eşine rastlanmamış türden bir yaklaşım. Sonunda sağduyunun, kuralların, insan vicdanın galip geleceğine inanıyoruz. İnsanlık vicdanının galip geleceğine inanıyoruz. Dolayısıyla şu anda kimin ne dediğinden ziyade insanlık mı kazanacak? Yoksa insanlığa karşı gelen merkezler mi kazanacak?. İnsanları katledenler, insanların evlerini topraklarını, mallarını, tarihlerini çalmaya çalışanlar mı kazanacak?. Yoksa evlerinde, barklarında, çoluğuyla, çocuğuyla, ailesiyle hayatını yaşamanın mücadelesini veren masumlar mı kazanacak?. Zulmet mi, karanlık mı kazanacak, aydınlık mı kazanacak? Bunları göreceğiz. İnşallah biz sivil toplum ayağında işin insanlık vicdanının sesinin daha gür şekilde çıkması için çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz." dedi.

ATİLLA ARKAN, "YARIŞMA ÖĞRENCİLERİN KENDİLERİNİ GELİŞTİRMESİ İÇİN ÖNEMLİ"

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ise yarışmanın öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için önemli olduğunu söyleyerek, "Öğrencilerimiz bu yarışmalarda bir yandan kendilerini özgün bir şekilde ifade etmeyi, argümantasyon yapmayı, kendi fikirlerini delilli bir şekilde sunabilmeyi geliştiriyorlar. Ve aynı zamanda da toplum önünde kendilerini iyi bir şekilde ifade etme alışkanlıklarını, yetkinliklerini geliştiriyorlar. Bu anlamda son derece önemli." dedi.

NEVZAT ŞİMŞEK, "MÜNAZARALAR KARŞIT GÖRÜŞLERİ ANLAMAYI EMPATİ VE SAYGI GÖSTERMEYİ ÖĞRETİR"

Programda konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek ise bugün gerçekleştirilen münazara yarışmasının dil öğretimine verdikleri önemin somut bir yansıması olduğunu belirterek, "Münazaraların karşıt görüşleri anlamayı, empati yapmayı ve saygı göstermeyi öğrettir. Bu tür organizasyonların farklı bakış açılarını kavrama açısından, anlamlandırma açısından herkese önemli fırsatlar sunar.

Bilal Erdoğan tarafından hediye taktiminden sonra program sona erdi.