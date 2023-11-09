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Giriş Tarihi: 9.11.2023

Avrupa Yakası susuzluğun eşiğinde

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Avrupa Yakası susuzluğun eşiğinde
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları 8 Kasım itibariyle kritik seviyeye ulaştı. İSKİ'nin verilerine göre megakenti besleyen barajlardaki doluluk oranı yüzde 16.83 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'nın su ihtiyacını karşılayan barajlarda su oranı yüzde 5.9'a düşerken, nüfus yoğunluğu bakımından ise kişi başı 3 metreküp kaldığı görüldü. Anadolu Yakası'ndaki barajların ortalama doluluk oranı ise yüzde 32.9 olurken kişi başı su kullanım miktarı ise 20 metreküp olarak değerlendirildi. SABAH'a açıklama yapan İBB Meclisi Çevre Komisyonu Başkanvekili Ersin Çetin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek "2022'de Melen Projesi'nden yeterince su alınsaydı bugün ortaya çıkan durum yaşanmazdı" dedi.

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Avrupa Yakası susuzluğun eşiğinde
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