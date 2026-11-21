Hem Türkiye hem de Danimarka vatandaşlığı bulunan Okutan'ın, İstanbul'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. Kopenhag doğumlu olan Okutan'ın ikametgahındaki kasada silah ele geçirildi. Hakkında suç örgütü kurmak ve yasa dışı silah bulundurmak suçlamaları yöneltilen şüphelinin, mahkeme karşısında suçlamaları reddederek serbest bırakılmayı talep ettiği ancak kasım ortasında tutuklanmasına karar verildiği aktarıldı.