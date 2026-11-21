Hem Türkiye hem de Danimarka vatandaşlığı bulunan Okutan'ın, İstanbul'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. Kopenhag doğumlu olan Okutan'ın ikametgahındaki kasada silah ele geçirildi. Hakkında suç örgütü kurmak ve yasa dışı silah bulundurmak suçlamaları yöneltilen şüphelinin, mahkeme karşısında suçlamaları reddederek serbest bırakılmayı talep ettiği ancak kasım ortasında tutuklanmasına karar verildiği aktarıldı.
AVRUPA'YA UZANAN CİNAYETİN AKTÖRÜ
Soruşturma dosyalarında Okutan'ın adı, farklı ülkelerdeki ağır suçlarla yan yana geliyor. Danimarka makamları, onu 2019 yılında Kopenhag yakınlarında çok sayıda kurşunla işlenen bir cinayetin şüphelisi olarak arıyordu. Öte yandan Köln Savcılığı'nın da Okutan'ı, 2024 yılında Köln-Kalk'ta bir spor salonu önünde elektrikli scooter'la gelen saldırganın kurşunlarıyla öldürülen Davide K. cinayetiyle bağlantılı olabileceği şüphesiyle incelediği ifade ediliyor.
NECATİ ARABACI İLE YAKIN İLİŞKİ
Soruşturma kapsamında, eski Hells Angels yöneticisi Necati Arabacı ile geçmişte sosyal medyada paylaşılan lüks araç ve kıyafetli görüntülere de dikkat çekti. Arabacı da yaklaşık bir ay önce Türkiye'de suç örgütü liderliğinden 15 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmıştı.
2 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA
Operasyonda Okutan'ın yanı sıra suç ağına mensup olduğu öne sürülen iki şüphelinin daha gözaltına alındığı aktarıldı. Alman soruşturma çevreleri yakalamanın kendi girişimleriyle gerçekleşmediğini belirtirken, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği Türk vatandaşlarının başka ülkelere iade edilmesinin mümkün olmaması nedeniyle Okutan'ın Almanya veya Danimarka'ya iade edilmesinin beklenmediği ifade ediliyor.