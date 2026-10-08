Avrupa’nın korkulu rüyası ’Kunduz’ Fatih’te yakalandı

Moldova
, Romanya ve Bulgaristan üçgeninde 1990'larda kurduğu kiralık katil şebekesiyle tanınan ve "Babior" (Kunduz) lakaplı suç örgütü lideri 63 yaşındaki Iurie Radulov, İstanbul Fatih'te yakalandı. 10 planlı cinayet ve 11 cinayete teşebbüs suçlarından müebbet hapse mahkûm edilen Radulov, 25 yıl cezaevinde yattıktan sonra Moldova'da çıkan yeni bir af yasasıyla şartlı tahliye edildi. Tahliyesinin ardından 16 Mart tarihinde ülkesini terk eden Radulov'un yurt dışına çıkması Moldova'da büyük bir siyasi krize yol açtı. Yasadaki değişiklikleri öneren iktidar partisinden milletvekili Olesea Stamate ihraç edilirken, Rezina Cezaevi Müdürü görevden alındı. Uluslararası düzeyde aranan çete liderinin izini İstanbul'da süren Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 5 Ekim sabahı düzenledikleri ortak operasyonla Radulov'u Fatih'teki hücre evinde kıskıvrak yakaladı.
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Mete Efendioğlu - Editör