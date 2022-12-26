Avukat çarpıp kaçtı kız arkadaşı ihbar etti

İstanbulKadıköy Bağdat Caddesi'nde pazar sabahı aracını kaldırıma park eden Yusuf Aktaş, yolun karşısına geçerken hızla geldiği öne sürülen bir otomobilin çarpması ile hayatını kaybetti. Çarpan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Konuyla ilgili polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken 112 Acil Servis Hattı'na bir telefon geldi ve "34 ND 0395 plakalı araçla avukat Alp Endersoy'un bir yayaya çarpıp kaçtığı" ihbarı yapıldı.Bunun üzerine polis, Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki evinde Endersoy'u gözaltına aldı. Avukat Endersoy, iddiaları reddetti ancak kız arkadaşı E.D. ifadesinde, kaza anında aracın ön koltuğunda olduğunu, aracı erkek arkadaşları olan avukat Alp Endersoy'un kullandığını ve yayaya çarptığını söyledi. E.D.'nin, "Kazanın ardından durmayıp kaçtı. Teslim olması gerektiğini söyledik ancak kabul etmedi. Bizi de tehdit etti. Ama ben 112'ye ihbar ettim" dediği öne sürüldü. Alp Endersoy çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.