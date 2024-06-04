Avukat Hüseyin Belkırat’a ne oldu? Merdiven boşluğunda başından vurulmuş halde bulundu!

Muğla'nın Ortaca'nın Terzialiler Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında apartmandan silah sesi duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, binada ofisi bulunan Avukat Hüseyin Belkırat'ı merdiven boşluğunda başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Belkırat, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından bir özel hastaneye sevk edildi. Belkırat'ın hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.