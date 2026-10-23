Avukat nişanlısını katleden polis canına kıydı

İzmir'in Menemen ilçesinde avukat nişanlısı Özge Penbegül'ü tabancayla öldüren polis memuru Aykut Erol aynı silahla yaşamına son verdi. Olay, Menemen ilçesi Tülbentli Mahallesi'ndeki avukat Özge Penbegül'ün evinde meydana geldi. Özge Penbegül ile evine gelen nişanlısı Aykut Erol arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aykut Erol tabancayla önce Özge Penbegül'e ateş etti, ardından kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Özge Penbegül'Ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Aykut Erol da müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özge Penbegül ile Hakkari'de görevli polis memuru Aykut Erol'un cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör