Avukat Nur Peker’e silahla saldırı davasında karar

Avukat Nur Peker, İstanbul Beşiktaş'ta 20 Ocak 2022'de güvenlikli bir sitedeki evine girerken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırının tetikçisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Canip Kandemir ile olay yerinde gözcülük yaptığı öne sürülen firari sanık Barış Havuz'a İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Savcılık, sanık Kandemir ve Havuz hakkında "silahla kasten yaralama", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 2,5 ile 7,5 yıl arasından hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde Barış Havuz'un yargılamasına devam edildi. Duruşmaya Nur Peker'i avukatı Funda Sadıkahmet temsil etti. Sanık Barış Yavuz'da avukatıyla katıldı. Nur Peker'in avukatı, geçmiş celselerde tanık olarak dinlenen kişilere baskı yapıldığını düşündüklerini, tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde her iki sanığında birlikte hareket ettiklerini beyan etti. Müşteki avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Barış Havuz'un avukatı ise, müvekkilinin diğer sanık Canip Kandemir ile arasında görüşme kaydının olmadığını belirterek beraatını talep etti. Söz alan sanık Barış Havuz, "Ben olay yerinde bulunmadım. Diğer sanıkla birlikte hareket etmedim. Bu suçu işlemedim" diyerek beraatını talep etti.

CEZASI BELLİ OLDU

Kararı açıklayan mahkeme, sanık Barış Havuz'un diğer sanık Canip Kandemir ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde Nur Peker'i silahla yaraladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca sanığın ruhsatsız tabanca taşıdığı gerekçesiyle 1 yıl hapis cezası verildi. Sanığın 1 yıllık hapis cezası 600 TL adli para cezasına çevirdi.