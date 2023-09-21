Haberler Yaşam Haberleri Avukat Nur Peker’e silahla saldırı davasında karar
Giriş Tarihi: 21.9.2023 13:24

Avukat Nur Peker’e silahla saldırı davasında karar

İstanbul, Beşiktaş'ta avukat Nur Peker'e yönelik silahlı saldırıya ilişkin davada, karar çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren sanıklardan Barış Havuz’a ‘Silahla kasten yaralama’ ve ‘Ruhsatsız silah taşıma’ suçundan toplamda 3 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Avukat Nur Peker’e silahla saldırı davasında karar

Avukat Nur Peker, İstanbul Beşiktaş'ta 20 Ocak 2022'de güvenlikli bir sitedeki evine girerken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırının tetikçisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Canip Kandemir ile olay yerinde gözcülük yaptığı öne sürülen firari sanık Barış Havuz'a İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Savcılık, sanık Kandemir ve Havuz hakkında "silahla kasten yaralama", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 2,5 ile 7,5 yıl arasından hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde Barış Havuz'un yargılamasına devam edildi. Duruşmaya Nur Peker'i avukatı Funda Sadıkahmet temsil etti. Sanık Barış Yavuz'da avukatıyla katıldı. Nur Peker'in avukatı, geçmiş celselerde tanık olarak dinlenen kişilere baskı yapıldığını düşündüklerini, tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde her iki sanığında birlikte hareket ettiklerini beyan etti. Müşteki avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Barış Havuz'un avukatı ise, müvekkilinin diğer sanık Canip Kandemir ile arasında görüşme kaydının olmadığını belirterek beraatını talep etti. Söz alan sanık Barış Havuz, "Ben olay yerinde bulunmadım. Diğer sanıkla birlikte hareket etmedim. Bu suçu işlemedim" diyerek beraatını talep etti.

CEZASI BELLİ OLDU

Kararı açıklayan mahkeme, sanık Barış Havuz'un diğer sanık Canip Kandemir ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde Nur Peker'i silahla yaraladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca sanığın ruhsatsız tabanca taşıdığı gerekçesiyle 1 yıl hapis cezası verildi. Sanığın 1 yıllık hapis cezası 600 TL adli para cezasına çevirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Piyasalar merakla bekliyordu: Fed faiz kararını açıkladı!
SON DAKİKA! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dünyaya duyurdu: Ermenistan'a gerekli cevap verildi!
İzlenme rekoru hâlâ onda
200 daireli ev sahibinden kiracılara ihtarname
Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda şüpheli ateş açtı: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | 24 saatlik operasyonun ardından Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilk temas! Kritik görüşme başladı
İBB'nin İSPARK katlı otoparkında onlarca sıfır araç stoklandı
Karabağ’dan sonra sıra Zengezur’da...
Ziyech’in oynaması hataydı
ARKADAŞINA GÖNDER
Avukat Nur Peker’e silahla saldırı davasında karar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA