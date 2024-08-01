Avukat Rezan Epözdemir isyan etti: Bu rapor bir hukuk garabeti!

BU RAPOR HUKUK GARABETİ

Sosyal sorumluluk olarak mağdur depremzedelerin avukatlığını yapan Rezan Epözdemir, bilirkişi raporunun tam bir hukuk garabeti olduğunu söyledi. 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasının diğer deprem davaları açısından da emsal olduğunu belirten Avukat Epözdemir; "Karadeniz teknik Üniversitesi'nden alınan bilirkişi raporunda Pastane sahipleri asli kusurlu bulunmuş, denetimle sorumlu olan belediyenin yapı denetim birimindeki personel ise tali kusurlu bulunmuştur. Şuanda tadilatı yapan pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında yakalama kararı vardır. Biz bu kişiler hakkında İnterpol vasıtasıyla kırmızı bülten çıkartılması talebinde bulunmuştuk. Pastane sahipleri ve tadilattan sorumlu olan kişi hakkında 876 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Yeni bilirkişi raporunda ise sadece müteahhit Yakup Aktaş'a kusur verilmiş, kolonları kestiği iddia edilen pastane sahiplerine ise kusur atfedilmemiştir. Kolon kesme bakımından bununu bir kolon mu yoksa çelik borumu olduğunun belirlenemediği belirtilmiştir. Kesildiği iddia edilen kolunun binanın yıkılmasında etkisinin olamadığı belirtilmiştir. Bu rapor açıkça pastane sahiplerini kurtarmaya ve sadece müteahhidi sorumlu göstermeye matuf bir rapordur. Bu raporu düzenleyenlerle ilgili görevi kötüye kullanmaktan dolayı suç duyurusunda bulunacağız. Dosyanın yeni bir heyete tevdi edilerek yeniden bilirkişi raporu hazırlanması için itirazda bulunacağız" dedi.

"BU RAPORUN FİİLEN VE VİCDANEN KABULÜ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Hazırlanan bilirkişi raporunun bilimsellikten ve objektiflikten mezkur olduğunu belirten Avukat Rezan Epözdemir; "Bu rapor hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir. 6 Şubat sonrası başlayan deprem davalarında bu raporla birlikte bin hukuk cinayeti hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu rapor gayri hukuki ve gayri vicdanidir. Adalet bekleyen ailelerin acısını bir nebze olsun dindirecek, kamu vicdanını rahatlatacak emsal mahiyette cezalandırmalar yapılması, yıkımlarda ihmali bulunan kamu görevlileri de dahil olmak üzere kayıplarımızın tüm sorumlularının hak ettikleri cezayı almaları için mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.