Avukat uyuşturucu ile yakalandı: "Aldım ama kime vereceğimi bilmiyorum"

"HAPLARI İSTANBUL'DAN GETİRDİM KİME VERECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan avukat A.İ. ve arkadaşı savcılığa sevk edildi. A.İ. burada verdiği ifadede, "Bu dosya hakkında müvekkilim olan kişi ile görüşmek için İstanbul'a gittim. Orada dosya ile ilgili konuştuktan sonra konu uyuşturucuya geldi. Daha sonra görüştüğüm kişi elinde uyuşturucu özelliği olan sentetik hap olduğunu söyledi. Ben de ona elden 360 bin lira verdikten sonra getirdiği koliyi aracın bagajına koydu ve Konya'ya geldik. Koliyi Konya'da kime vereceğimi bilmiyordum, kime vereceğimizi İ.Ç. biliyordu" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Avukat A.İ.'nin yanında bulunan İ.Ç.'nin de ifadesinde, "Uyuşturucudan bilgim yok" dediği öğrenildi.