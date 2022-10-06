Avukata silahlı saldırıya 7.5 yıl ceza istendi

Tutuklu sanık Canip Kandemir ise emlakçılık yaptığını ve saldırıyı gerçekleştiren kişinin kendisi olmadığını iddia etti.

SAVCININ MÜTALAASI

Davanın esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, dosyadaki deliller ışığında sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, sanık Kandemir'in "silahla kasten yaralama", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 2,5 ile 7,5 yıl arasından hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Henüz yakalanamayan firari sanık Barış Havuz'un dosyasının ise ayrılması gerektiği belirtildi. Mağdur avukat Nur Peker'i temsil eden avukat Funda Sadıkahmet, savcının mütalaasına katıldığını belirterek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Canip Kandemir ise "Adaletinize sığınıyorum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, son savunmalarını yapmak için süre istedi.

AVUKATA YAKLAŞMA YASAĞI

Duruşmayı erteleyen hakim, Canip Kandemir'in tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak, tahliye kararı verdi. Kandemir hakkında adli kontrol olarak, haftada bir gün karakola imza atma şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Sanığın, avukat Nur Peker'in bulunduğu alanın 500 metre yakınına yaklaşması, telefonla araması veya başka kişiler aracılığıyla haber göndermesi de yasaklandı.

Avukat Nur Peker, kendisine yapılan silahlı saldırıyı, casusluktan tutuklanan eski savcı Davut Yılmaz'ın azmettirdiğini öne sürüyor. Peker, suçun azmettiricisi olarak Yılmaz'ın da yargılanmasını talep ediyor. Yılmaz'ın saldırıda parmağı olup olmadığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca araştırılıyor.

Bir dönem İstanbul Anadolu Adliyesinde terör ve örgütlü suçlar soruşturmalarını da yürüten eski Cumhuriyet savcısı Davut Yılmaz, İran istihbaratı ile bağlantılı casusluk şebekesi ile ilişkisi olduğu iddiasıyla tutuklanmış ve meslekten ihraç edilmişti.