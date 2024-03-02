Avukatlar reklam yasağını Instagram’dan deliyor

Avukat Hakları Grubu isimli platform, sosyal medya platformlarında paylaşılan avukat reklamlarına yönelik yargıya başvurdu. Kanunen bir avukatın reklam vermesinin yasak olmasına rağmen, Instagram'da sponsorlu gönderi ve hikâye paylaşımı, anahtar kelimelerle hedef kitleye ulaşılması gibi 'Avukatlık Reklam Yasağı Yönetmeliği'ne aykırı fiillerin gerçekleştirildiğini tespit eden Avukat Hakları Grubu adına Avukat Erdost Balcı, 'Instagram'a ihtiyati tedbir talepli haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle dava açtı. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne açılan dava dilekçesinde, "Instagram'ın uyulması gereken temel kurallar yanında reklam mevzuatı ile bazı ürün ve hizmetlerin reklamı sınırlandırılmıştır ya da yasaklanmıştır. Instagram sosyal medya platformu olarak aşağıda ve dilekçemiz ekinde yer alan örneklerden görüleceği üzere avukatlık/ hukuk hizmetleri ve danışmanlığı faaliyetlerine yönelik olarak platform kullanıcılarının tamamında ya da belirli konumlarda hesap açan kullanıcılarda görünecek şekilde, mecra kuruluşu sıfatıyla sponsorlu/ücretli reklam yayınlanmasına izin vermektedir" denildi.