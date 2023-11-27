Avusturya vatandaşı otel odasına ölü bulundu

Avusturya vatandaşı Basel Malak Gırgıs, 22 Kasım'da ülkemize geldi. Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde bir otele yerleşen Gırgıs, iddiaya göre önceki gün diş muayenesi için özel bir hastaneye gitti. Daha sonra otele döndü. Dün otelden ayrılması gereken Gırgıs'ın dışarı çıkmaması üzerine otel görevlileri odaya giderek kapıyı çaldı. Ancak açan olmadı. Bunun üzerine durumdan şüphelenenen görevliler kapıyı açarak içeri girdi. Otel görevlileri, 55 yaşındaki Basel Malak Gırgıs'ı hareketsiz yatarken buldu. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Avusturya vatandaşı adamın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, Gırgıs'ın vücudunda herhangi bir kesici ya da delici yara izine rastlanmadı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna götürülen Gırgıs'ın diş tedavisi için Türkiye'ye gediği öne sürüldü. Şüpheli ölüm olarak kayda geçen olayın araştırıldığı öğrenildi.