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Giriş Tarihi: 27.11.2023 17:36 Son Güncelleme: 27.11.2023 18:11

Avusturya vatandaşı otel odasına ölü bulundu

İstanbul Beylikdüzü’nde bir otelde Avusturya vatandaşı Basel Malak Gırgıs odasında ölü bulundu. Polis kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçen olayla ilgili soruşturma sürerken yabancı uyruklu adamın diş tedavisi için 5 gün önce ülkemize geldiği belirtildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Avusturya vatandaşı otel odasına ölü bulundu

Avusturya vatandaşı Basel Malak Gırgıs, 22 Kasım'da ülkemize geldi. Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde bir otele yerleşen Gırgıs, iddiaya göre önceki gün diş muayenesi için özel bir hastaneye gitti. Daha sonra otele döndü. Dün otelden ayrılması gereken Gırgıs'ın dışarı çıkmaması üzerine otel görevlileri odaya giderek kapıyı çaldı. Ancak açan olmadı. Bunun üzerine durumdan şüphelenenen görevliler kapıyı açarak içeri girdi. Otel görevlileri, 55 yaşındaki Basel Malak Gırgıs'ı hareketsiz yatarken buldu. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Avusturya vatandaşı adamın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, Gırgıs'ın vücudunda herhangi bir kesici ya da delici yara izine rastlanmadı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna götürülen Gırgıs'ın diş tedavisi için Türkiye'ye gediği öne sürüldü. Şüpheli ölüm olarak kayda geçen olayın araştırıldığı öğrenildi.

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Avusturya vatandaşı otel odasına ölü bulundu
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