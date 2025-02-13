Avusturya’da yaşayan çifti 31 bin 960 euro dolandıran üfürükçüler tutuklandı

Savcılık tarafından yaklaşık 5 saatte sorguları yapılan "Gazmalı Rahman Hoca" lakaplı Abdülrahim Zengin, asistanı Hüseyin Tamer ile eşi B.Z. ve kız kardeşi G.Z. 'dini duyguları sömürerek dolandırıcılık yapmak' suçundan tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimine çıkarıldı. Sulh ceza hakimine ifade veren Abdülrahim Zengin, asistanı Hüseyin Tamer 'dini duyguları sömürerek dolandırıcılık yapmak' tutuklanırken, eşi B.Z. ve kızkardeşi G.Z. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheli Abdülrahim Zengin, adliye çıkışında gazetecilerin 'Pişman mısınız?' sorusuna, "Niye pişman olacağım. Yüzbinlerce kitle beni bekliyor. Mahkemede de görecekler. Siz bir hayat kadınını savunuyorsunuz, siz bir kumarbazı savunuyorsunuz. Göreceksiniz, mahkememde yüzbinlerce kişi adliyenin önüne akın edecek" dedi.

Viyana'da yaşayan bir çift, bir televizyon programına çıkarak Manavgat'ta bir kişi tarafından çeşitli büyü vaatleriyle 31 bin 960 euro dolandırıldıklarını iddia etmiş, yayını ihbar kabul eden Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma çerçevesinde Abdülrahim Zengin ile eşi B.Z., kız kardeşi G.Z. ve asistanı Hüseyin Tamer önceki gün gözaltına alınmıştı.