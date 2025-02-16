Avusturya’nın bıçaklı saldırgan dehşeti: 1 ölü, 6 yaralı

Polis Sözcüsü Rainer Dionisio, basına yaptığı açıklamada, yabancı uyruklu bir kişinin sokaktan geçenlere bıçakla saldırdığını, saldırganın olaydan hemen sonra gözaltına alındığını ifade etti.

Saldırıda 14 yaşında bir gencin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de çeşitli seviyelerde yaralandığını belirten Dionisio, saldırının neden yapıldığının henüz bilinmediğini dile getirdi.

Dionisio, olayın detaylı soruşturulduğunu, ölen kişi ile saldırgan arasında bağlantı bulunup bulunmadığının, saldırganın işbirlikçilerinin olup olmadığının araştırıldığını kaydetti.