Haberler Yaşam Haberleri Avusturya'nın bıçaklı saldırgan dehşeti: 1 ölü, 6 yaralı
Giriş Tarihi: 16.2.2025 04:30

Avusturya'nın bıçaklı saldırgan dehşeti: 1 ölü, 6 yaralı

Avusturya'nın Villach kentinde, sokaktaki insanlara bıçakla saldırarak 1 kişiyi öldüren, 6 kişiyi yaralayan saldırgan gözaltına alındı

AA
Avusturya’nın bıçaklı saldırgan dehşeti: 1 ölü, 6 yaralı

Polis Sözcüsü Rainer Dionisio, basına yaptığı açıklamada, yabancı uyruklu bir kişinin sokaktan geçenlere bıçakla saldırdığını, saldırganın olaydan hemen sonra gözaltına alındığını ifade etti.

Saldırıda 14 yaşında bir gencin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de çeşitli seviyelerde yaralandığını belirten Dionisio, saldırının neden yapıldığının henüz bilinmediğini dile getirdi.

Dionisio, olayın detaylı soruşturulduğunu, ölen kişi ile saldırgan arasında bağlantı bulunup bulunmadığının, saldırganın işbirlikçilerinin olup olmadığının araştırıldığını kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avusturya'nın bıçaklı saldırgan dehşeti: 1 ölü, 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA