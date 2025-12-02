‘Ay grubu’ silahlı suç örgütüne dava: 65 şüpheliye dava açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Ay grubu' olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Örgütün özellikle İstanbul Avrupa yakasında faaliyet göstererek, mağdurlarını yabancı numaralardan birtakım uygulamalar üzerinden arayıp, tehdit etmek suretiyle haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

65 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasında örgütün liderliğini A.A. isimli bir şahsın yaptığı tespit edildi. Tamamlanan soruşturma kapsamında 'Ay grubu' olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütü tarafından gerçekleştirilen 12 ayrı eylem ile ilgili 34'ü tutuklu toplam 65 şüpheli hakkında, "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve örgüte üye olma, kasten öldürmeye teşebbüs etme, 6136 sayılı yasaya muhalefet, nitelikli yağma, silahla tehdit, mala zarar verme ve uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmа" suçlarından dava açıldı.