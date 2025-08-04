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Giriş Tarihi: 4.8.2025 16:13

Ay Tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? 2025 Balık Burcu Ay Tutulması burçlara etkisi ile izleniyor!

2025 yılının görsel şöleni eylül ayında geliyor. Ay tutulması burçlara etkisi ile astroloji ilgililerinin dikkatini çekerken gökyüzü gözlemcileri de yerini alıyor. Ay, Dünya'nın gölgesine girerek izleyenlere büyüleyici anlar yaşatacak. Balık burcunda gerçekleşen bu tutulma, duygusal derinleşme, sezgileri güçlendirme ve geçmiş döngülerle yüzleşme getirecek. Burçlara göre içsel temizlenme ve dönüşüm süreci yoğunlaşıyor. Peki, Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?

Ay Tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi? 2025 Balık Burcu Ay Tutulması burçlara etkisi ile izleniyor!

Ay, Dünya'nın tam gölgesinde kalacak ve bu sırada tutulma oluşacak. Tutulma saatleri ve görünürlük haritaları astronomi tutkunlarını heyecanlandırıyor. Astrolojide bu tutulma, Balık burcunun duygusal, sezgisel ve ruhsal enerjilerini vurgular. İşte, Ay tutulması tarihi, saati ve etkilerine dair merak edilenler:

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2025'in ikinci Ay tutulması, 7 Eylül tarihinde meydana gelecek. Yarı gölgeli tutulma, Ay'ın Dünya'nın yalnızca penumbra (yarı gölge) konisine girmesiyle oluşacak.

Tutulma akşam 6'dan sonra başlayacak olsa da zirve noktasını Türkiye saati ile 20.30'da görecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Dünyanın pek çok noktasından görülmesi beklenen Ay tutulması Türkiye'den oluşum aşamasında görülemese de tutulmuş haliyle hassas teleskoplarla fark edilebilecek.

BALIK BURCUNDA AY TUTULMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Balık burcu astrolojide sezgi, şefkat, hayal gücü ve ruhsal çözülmeyi temsil eder.

Bu tutulma, geçmişte bastırılan duyguların açığa çıkmasına neden olabilir.

Duygusal karmaşaları temizleme, bağımlılıkları bırakma ve sezgisel kararlar alma zamanı.

BURÇLARA GÖRE AY TUTULMASININ ETKİSİ

Su burçları (Yengeç, Akrep, Balık): Yoğun rüyalar, içsel çözülmeler, geçmişle yüzleşmeler… Duygusal salıverme dönemi başlıyor.

Toprak burçları (Boğa, Başak, Oğlak): İş, sağlık ve üretkenlik konularında değişimler mümkün. Fazlalıklardan kurtulma süreci başlıyor.

Ateş burçları (Koç, Aslan, Yay): Ruhsal olarak yavaşlama, hayattan anlam arayışı ve geri çekilme temaları ön planda olabilir.

Hava burçları (İkizler, Terazi, Kova): Sosyal ilişkilerde sınırlar çizmek, geçmiş iletişimleri sonlandırmak için uygun zaman.

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Ay Tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? 2025 Balık Burcu Ay Tutulması burçlara etkisi ile izleniyor!
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