Ay Tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi? 2025 Balık Burcu Ay Tutulması burçlara etkisi ile izleniyor!

Ay, Dünya'nın tam gölgesinde kalacak ve bu sırada tutulma oluşacak. Tutulma saatleri ve görünürlük haritaları astronomi tutkunlarını heyecanlandırıyor. Astrolojide bu tutulma, Balık burcunun duygusal, sezgisel ve ruhsal enerjilerini vurgular. İşte, Ay tutulması tarihi, saati ve etkilerine dair merak edilenler: