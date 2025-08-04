Ay Tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi? 2025 Balık Burcu Ay Tutulması burçlara etkisi ile izleniyor!

Ay, Dünya'nın tam gölgesinde kalacak ve bu sırada tutulma oluşacak. Tutulma saatleri ve görünürlük haritaları astronomi tutkunlarını heyecanlandırıyor. Astrolojide bu tutulma, Balık burcunun duygusal, sezgisel ve ruhsal enerjilerini vurgular. İşte, Ay tutulması tarihi, saati ve etkilerine dair merak edilenler:
2025'in ikinci Ay tutulması, 7 Eylül tarihinde meydana gelecek. Yarı gölgeli tutulma, Ay'ın Dünya'nın yalnızca penumbra (yarı gölge) konisine girmesiyle oluşacak.
Tutulma akşam 6'dan sonra başlayacak olsa da zirve noktasını Türkiye saati ile 20.30'da görecek.
Balık burcu astrolojide sezgi, şefkat, hayal gücü ve ruhsal çözülmeyi temsil eder.
Bu tutulma, geçmişte bastırılan duyguların açığa çıkmasına neden olabilir.
Duygusal karmaşaları temizleme, bağımlılıkları bırakma ve sezgisel kararlar alma zamanı.
Su burçları (Yengeç, Akrep, Balık): Yoğun rüyalar, içsel çözülmeler, geçmişle yüzleşmeler… Duygusal salıverme dönemi başlıyor.
Toprak burçları (Boğa, Başak, Oğlak): İş, sağlık ve üretkenlik konularında değişimler mümkün. Fazlalıklardan kurtulma süreci başlıyor.
Ateş burçları (Koç, Aslan, Yay): Ruhsal olarak yavaşlama, hayattan anlam arayışı ve geri çekilme temaları ön planda olabilir.
Hava burçları (İkizler, Terazi, Kova): Sosyal ilişkilerde sınırlar çizmek, geçmiş iletişimleri sonlandırmak için uygun zaman.