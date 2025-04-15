Haberler Yaşam Haberleri Ayağım çitlere takıldı sinirlendim demişti: 67 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 15.4.2025 14:11 Son Güncelleme: 15.4.2025 14:12

Ayağım çitlere takıldı sinirlendim demişti: 67 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Kadıköy’de bir pazarda uğradığı bıçaklı saldırıda öldürülen Ahmet Minguzzi’nin duruşma günü mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şüpheli Duran A. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Duran A. ilk ifadesinde; “Ben mezarlıklarda yaşıyorum. Çocuğu gazetelerde gördüm mezarını merak ettim. Yanına gittim, çitlere ayağım takıldı düştüm. Sinirlendim, çitleri tekmeledim” dediği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ayağım çitlere takıldı sinirlendim demişti: 67 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi

Kadıköy'de bir pazarda uğradığı bıçaklı saldırıda canice katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D. A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

İŞTE ŞÜPHELİNİN İFADESİ

Şüpheli Sorgulanmak üzere Gasp Büro Amirliğine getirildi. Gözaltına alınan şüpheli Duran A ilk ifadesinde; "Ben evsizim ihtiyaçlarımı mezarlıktan gideriyorum. Bu çocuğun mezarlığa gelip gidenler çok oluyordu oradan biliyorum. Olay günü de gazetelerde gördüm mezarını merak ettiğim için gittim. Ayağım çitine takıldı düştüm. Düşünce sinirlendim çitlere saldırdım " dediği öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Gasp Büro Amirliğince işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ayağım çitlere takıldı sinirlendim demişti: 67 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz