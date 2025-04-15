Ayağım çitlere takıldı sinirlendim demişti: 67 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi

Kadıköy'de bir pazarda uğradığı bıçaklı saldırıda canice katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D. A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

İŞTE ŞÜPHELİNİN İFADESİ

Şüpheli Sorgulanmak üzere Gasp Büro Amirliğine getirildi. Gözaltına alınan şüpheli Duran A ilk ifadesinde; "Ben evsizim ihtiyaçlarımı mezarlıktan gideriyorum. Bu çocuğun mezarlığa gelip gidenler çok oluyordu oradan biliyorum. Olay günü de gazetelerde gördüm mezarını merak ettiğim için gittim. Ayağım çitine takıldı düştüm. Düşünce sinirlendim çitlere saldırdım " dediği öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Gasp Büro Amirliğince işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.