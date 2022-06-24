Giriş Tarihi: 24.6.2022 22:38Son Güncelleme: 24.6.2022 22:38
Ayakkabı bağının geçirildiği deliklere takılan halkalara ne ad verilir?
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ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 24 Haziran 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Ayakkabı bağının geçirildiği deliklere takılan halkalara ne ad verilir? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte sorunun merak edilen cevabı.
Ayakkabı bağının geçirildiği deliklere takılan halkalara ne ad verilir?