Eski madeni paralar arasında öyle bir parça vardı ki koleksiyoncuların gözünden kaçmadı. Çin Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Yuan Shikai'nin resmedildiği 1914 tarihli nadir gümüş dolar, müzayedeye olan ilgiyi artırdı. Satış kataloğunun internette yayımlanmasıyla Çinli koleksiyoncular arasında büyük bir rekabet başladı.
Britanya'da bir ayakkabı kutusunun içinde saklanan 12 Çin madeni parası, sahibinin gözünde pek değer taşımıyordu. Eski eşyaların arasında duran bu küçük koleksiyon müzayede evine götürüldüğünde ise kimsenin beklemediği bir satış hikayesinin başlangıcı oldu.
Britanya'nın Kent bölgesindeki Penshurst müzayede salonunda iki Çinli alıcı arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. Her yeni teklifle paraların fiyatı biraz daha yükseldi. Salondaki açık artırma, başlangıçta belirlenen değerin çok üzerinde bir rakamla sonuçlandı.
Ayakkabı kutusundan çıkan 12 madeni para, müzayedede tam 28 bin sterline alıcı buldu. Bu rakam haberin yayımlandığı tarihte yaklaşık 1,9 milyon liraya karşılık geliyordu. Başlangıçta biçilen 200 sterlinlik üst tahminin tam 140 katına ulaşıldı.
Paralar arasında bulunan 1914 tarihli gümüş dolar, koleksiyonun en önemli parçalarından biriydi. Üzerinde Çin Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Yuan Shikai'nin portresi yer alıyordu. Bu madeni paranın nadirliği, koleksiyoncuların ilgisini artıran başlıca nedenlerden oldu.
Nadir gümüş doların standart basımının yalnızca 20 bin adetle sınırlı olduğu belirtiliyor. Paranın tasarımı ise Tientsin Darphanesi'nin baş oymacısı İtalyan gravür sanatçısı Luigi Giorgi'ye ait. Bu özellikleri, madeni parayı koleksiyoncular için değerli hale getiriyor.
Koleksiyonu "gizli hazine" olarak nitelendiriliyor. Sıradan bir ayakkabı kutusunda saklanan paralar, açık artırmada ulaştığı fiyatla sahibine büyük bir sürpriz yaşattı. Yıllarca önemsenmeyen küçük bir koleksiyon, milyonluk satışla gündeme geldi.
Not: Görsel, haberi temsil eden bir canlandırmadır; müzayedede satılan gerçek paraların fotoğrafı değildir.