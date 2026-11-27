Eski madeni paralar arasında öyle bir parça vardı ki koleksiyoncuların gözünden kaçmadı. Çin Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Yuan Shikai'nin resmedildiği 1914 tarihli nadir gümüş dolar, müzayedeye olan ilgiyi artırdı. Satış kataloğunun internette yayımlanmasıyla Çinli koleksiyoncular arasında büyük bir rekabet başladı.