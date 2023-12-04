Ayasofya Camii’nde restorasyon çalışmaları sürüyor: Büyük İstanbul depremi için...

DEPREM AYASOFYA'YA 17 KİLOMETRE MESAFEDE; VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Ayasofya'nın uzunca bir zamandır gözlenmekte olduğunu söyleyen Sarı, "Bugün biliyoruz ki yaklaşan İstanbul depremi Ayasofya'ya 17 kilometre mesafede fay uzaklığı. Bu çok uzak bir mesafe değil. Bilim kurulu olarak da idare olarak da öncelikle anıt eserin depremden sağ salim çıkması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün bu çalışmalar, müdahaleler öncelikle anıt eserin yaklaşan büyük İstanbul Depremi'ni karşılaması yönünde çalışmalar yapılıyor. Bunlarla ilgili yakın zamanda Ayasofya'nın II. Beyazıt minaresi denilen Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümayun kapısının önündeki II. Beyazıt minaresi konsolidasyonuyla ilgili çalışmalar hemen başlıyor. Gerekli hukuki işlemler bitti, dolayısıyla o minareden başlayacak. Peyderpey bütün minareler bir anlamda konsültasyon yapılarak minarelerin durumları yeniden değerlendirilecek. Bu anıt eser en son büyük İstanbul depremi 1894 depremini karşılamış, orada çok büyük bir darbe almadığını biliyoruz. Ümit ederim bu depremde de aynı durum olur ama 1486 yaşında olan bir anıt eser her hâlükârda yorgun bir yapı. Onun için bizim onu yer yer konsolide etmemiz lazım. Biz de bunu yapmak için var gücümüzle uğraşıyoruz" diye konuştu.