Haberler Yaşam Haberleri Ayasofya Camii’nde restorasyon: İbadete ve ziyarete açık olacak
Giriş Tarihi: 10.9.2023

Ayasofya Camii’nde restorasyon: İbadete ve ziyarete açık olacak

DHA
Ayasofya Camii’nde restorasyon: İbadete ve ziyarete açık olacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kapsamlı restorasyon çalışmalarına başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında, İdari Kurul ve Bilim Kurulu oluşturuldu. İdari Kurul ile Bilim Kurulu kararları doğrultusunda çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Restorasyon çalışmalarının etap etap yapılacağı öğrenildi. İkinci etap restorasyon çalışmaları sırasında, Ayasofya-i Kebir Camii ibadete ve ziyarete açık olacak. Çalışmalarda, 15 asra dayanan bir mabet olan Ayasofya Kebir Camii'nin tarih içinde çeşitli depremlerden etkilendiği göz önüne alındı. Minareler dahil bütün binanın statik ve depremle alakalı performans analizleri uzman mühendisler danışmanlığında ortak çalışılarak yapılıyor. Analizlerin sonuçlarına göre binanın minareler dahil deprem güvenliği belirlenecek ve gerekli güçlendirme çalışmaları yapılacak.
Aşamalı bir şekilde yıllara yayılarak yapılacak restorasyonların ilk aşamasında caminin dış cephelerinde beton harç temizliği yapılacak. Çalışmalar, kurul onaylı restorasyon projeleri doğrultusunda ilerleyecek. Tüm beton harçlar temizlendikten sonra bu cephelerde yeniden üç boyutlu taramayla belgeleme yapılması planlanıyor. Minarelerin etrafına güvenli çelik platform üzeri iş iskelesi kurulduktan sonra, statik ve deprem performans analizlerinin sonuçlarına göre, uygulamalara başlanacak.

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Ayasofya Camii’nde restorasyon: İbadete ve ziyarete açık olacak
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