Ayasofya manzaralı kardeşlik sofrası

İstanbul'da ramazan ayı boyunca binlerce kişinin akın ettiği Sultan Ahmet Meydanı, özellikle iftar saatlerinde ayrı bir heyecana ev sahipliği yapıyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet Camii arasındaki meydan, gün içinde yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. İftara saatler kala ise bir ramazan geleneği olarak tarihi camileri ziyaret edenler, heyecanlı bir telaş içinde oruçlarını açmak için sofralar kuruyor. SABAH, İstanbul'un farklı ilçelerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından gelenlerin kurduğu iftar sofralarına konuk oldu.Filistinli misafirlerini meydana getiren Kur'an Kursu öğreticisi Rabia Semiz (38) ve üniversite öğrencisi Fatma Akyol (23), Filistinli aile Ayasofya Camii'ni görmek istedikleri için onları buraya iftara getirdiklerini anlattı. Semiz, "Misafirlerimiz Filistin'den... İlk defa ramazanı İstanbul'da yaşıyorlar. Onlar Ayasofya'yı görmek istediler. Biz de buraya getirdik. Sofrayı hazırladıktan sonra Arjantinli misafirler geldi. Tanımıyoruz ama fotoğraf çekmek istediler. Biz onları da sofraya davet edip yemek ikram ettik. Burada iftar başka" dedi.Filistinli Musa ve Kıfaye Abudayya çifti ile Ravhiye ve Adem İhleyl çifti, böyle bir mekanda iftar yapabildikleri için çok mutlu hissettiklerini söyledi. Arapça öğretmeni Musa Abudeyya (70), "Burada ilk kez iftar açıyoruz. Burada kadim Osmanlı devletinden kokular alıyorum. Çimler üzerindeki yer sofrasındaki iftarda Osmanlı'yı hissettim. Ayasofya'da ise İslam'ın azametini gördüm, Ayasofya'da namazdan sonra imamın kılıçla hutbe verdiği sırada çok duygulandım. O zaman İslam'ın kuvvetini hissettim. Gazze için ve ümmet için dualar da ettim" dedi.Meydana kurdukları sofrada iftar yapan Uğurcan Özden (26) ve eşi Hatice Kübra Özden (25) ile ağabeyi Muhammet Özden (30) ve eşi Ebru Özden (29) ise, güzel bir ramazan akşamı yaşadıklarını söyledi. Uğurcan Özden, "Sırf bu atmosferi görebilmek için buralara kadar geldik. Ayasofya'da ikindi namazı kıldıktan sonra soframızı hazırladık. Burada iftar açmak daha bir güzel. Buranın başka bir maneviyatı var" diye konuştu. Muhammet Özden ise, "İftarı bekleme sevinci ve heyecanı apayrı hissettiriyor. Bir başka geçiyor ramazan" ifadelerini kullandı.Arjantinli çift Magali Sanchez ve Hector Garcia ise, "Kendimi çok iyi hissediyorum, çok iyi karşılandım. Bu kadarını beklemiyordum. Çok misafirperver, çok sıcak bir atmosfer ve aile gibi rahat bir ortam var. Çok iyi hissettiriyor" diye konuştu.