Ayasofya’dan dünyaya Gazze çağrısı: Dünya Alimler Birliği İstanbul bildirisini açıkladı

‎Dünya Müslüman Âlimler Birliği ile Türkiye İslâm Âlimleri Vakfı'nın iş birliğiyle düzenlenen "İslâmî ve İnsanî Bir Sorumluluk: Gazze" Konferansı, 50 farklı ülkeden 150 âlimin katılımıyla gerçekleştirildi. Konferans, 22 Ağustos'ta Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cuma namazıyla başlarken, Ayasofya Camii'nde okunan sonuç bildirgesiyle sona erdi.

‎BİNLERCE VATANDAŞ CANLI İZLEDİ

‎Bir hafta boyunca İstanbul'da bir araya gelen âlimler, yoğun istişareler ve çalıştaylar düzenledi. Konferansın finali, cuma namazı için Ayasofya'ya akın eden binlerce vatandaşın huzurunda yapıldı. Sultanahmet Meydanı'nda tekbirler, sloganlar ve Gazze'ye destek mesajları yankılandı. "Cenk, cihat, şehadet! " ve "Vur de vuralım, öl de ölelim!" sloganları öne çıktı.



‎AÇILIŞ KONUŞMASINI ERBAŞ YAPTI

‎Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan soykırıma değindi. Erbaş, "İsrail Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yapmaktadır. Bazı dünya devletleri adeta Siyonist İsrail tarafından esir alınmışçasına bu soykırıma destek oluyor. Bu zulme sessiz kalanlar hesap gününde pişman olacaklardır." dedi. Erbaş ayrıca, tüm vicdan sahiplerini boykot çağrılarına destek vermeye davet etti.

‎ALİMLER BİRLİĞİ BAŞKANI BİLDİRİYİ OKUDU

‎Konferansın sonuç bildirgesini Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadâğî okudu. Karadâğî, Ayasofya'dan tüm dünyaya seslenerek, Gazze meselesinin sadece Filistinlilerin değil, bütün ümmetin ve insanlığın meselesi olduğunu vurguladı. Bildirinin okunması sırasında meydanda bulunan binlerce kişi tekbirlerle açıklamaya eşlik etti.



‎PAPA'YA ÇAĞRI DİKKAT ÇEKTİ

‎Bildirgede, sadece İslâm ülkelerine değil, Hristiyan kurumlarına ve özellikle Katolik dünyasının en üst temsilcisi olan Papa'ya da çağrı yapıldı. Âlimler, Papa'nın yanı sıra Dünya Kiliseler Konseyi'ni ve Doğu ile Batı'daki kilise cemaatlerini Gazze'de yürütülen soykırıma karşı açık bir duruş sergilemeye davet etti. Gazze'de işlenen vahşete karşı tavır alınması, uluslararası yargı mekanizmalarının işletilmesi ve işgalciyi destekleyen ülkelere baskı yapılması istendi.



‎13 MADDELİK BİLDİRİ AÇIKLANDI

‎Alimlerin hazırladığı ve "İstanbul Bildirisi" adıyla duyurulan sonuç metninde şu kararlar yer aldı:

‎1. Filistin direnişinin silahsızlandırılmasına kesinlikle karşı çıkıyoruz; işgale karşı tüm meşru yollar geçerlidir.

‎2. Gazze ablukası derhâl kaldırılmalı; sınır ülkeleri kapıları açmalı; Özgürlük Filosu genişletilmelidir.

‎3. Gazze için bir vakıf fonu kurulacak; iş insanları ve kurumlar yıllık kârlarının en az %2'sini aktaracaktır.

‎4. 2026'da verilecek zekâtların en az %50'si Gazze'ye tahsis edilmelidir.

‎5. Gazze'nin yeniden imarı için Müslüman iş insanları sorumluluk üstlenmelidir.

‎6. İşgalciyle tüm siyasî, ekonomik ve askerî ilişkiler kesilmelidir.

‎7. Siyonizme destek veren şirketlerin ürünlerini almak haram, boykot ise farzdır.

‎8. Âlimler barışçıl gösterilere öncülük etmeli; devletler ifade özgürlüğüne engel olmamalıdır.

‎9. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi kararları mutlaka etkinleştirilmeli, mahkemeler Gazze'deki soykırım ve savaş suçlularını yargılamalı; özgür ülkeleri ulusal ceza mahkemeleri kurmalıdır.

‎10. Papa ve kilise kurumları Gazze'deki katliama karşı tavır almalı, Batılı hükümetlere baskı yapmalıdır.

‎11. Sağduyulu Yahudi kurumları zulmün son bulması için adalet temelinde tavır almalıdır.

‎12. İşgalciyle güvenlik koordinasyonu suçtur; tüm taraflar bunu derhâl durdurmalıdır.

‎13. İslam Alimleri olarak, "işgalci siyonislerin" projesinde hedef alınan devletleri, düşmana karşı gerçekçi ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz.