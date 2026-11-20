Çalışmaları yerinde inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vezir Bahçe ve Batı Bahçe'den yaklaşık 3 bin ton dolgu malzemesi çıkardık, toplam 420 metrelik tünel hattını temizledik. Batı Bahçe'de tespit ettiğimiz altı ayrı mekân ve dokuz tünelde tarihî yapıları koruma ve güçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.





YER ALTI TARİHİ ZİYARETÇİLERLE BULUŞTURULACAK

Ayasofya'nın yer altındaki tarihî zenginliğinin uygun bölümlerinin ziyaretçilere açılmasının hedeflendiğini belirten Ersoy, bu doğrultuda yapının korunması ve ziyaretçi güvenliğinin ön planda tutulacağı bir teşhir projesi hazırlamayı planladıklarını söyledi. Ersoy, "Hedeflerimizden biri de Ayasofya'nın yer altındaki bu tarihî zenginliğinin uygun bölümlerini ziyaretçilerimizle buluşturmak. Bu doğrultuda, yapının korunmasını ve ziyaretçi güvenliğini esas alan bir teşhir projesi hazırlamayı planlıyoruz" dedi.

Çalışmalar sırasında Ayasofya'nın mevcut yapısından daha eski bir döneme ait olduğu değerlendirilen tarihî katmanlara da ulaşıldığını aktaran Ersoy, "Ayasofya'nın yer altında, mevcut yapısından daha eski bir döneme ait olduğunu değerlendirdiğimiz tarihî katmanlara da ulaştık. Ayasofya'nın geçmişine ışık tutarken bu eşsiz mirası geleceğe taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.