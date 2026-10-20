Ayazağa'da sel bilançosu ortaya çıkıyor: 20 yıllık mağazayı adeta yutmuş! Çalışanların zor anları kamerada...

HER ŞEY SUYA GÖMÜLDÜ

Sümer, mağazayı tekrar baştan kuracaklarını söyleyerek, "20 yıllık dükkan olduğu için zarar olarak bir şey söyleyemem. Tahmini 6-7 milyon gibi bir zararımız var, abartısız söylüyorum. Yaklaşık 4 kamyon buradan stant çıktı. Sel anında ürünler dışarı kaçtı. Tekrar baştan kuracağız. İnşallah devlet destek verir. Ciddi bir destek verirse daha da güzel olur. Hizmete devam ederiz. Bir de gönüllüler, onlar başka bir şey. Onlar çok farklıydı. Gerçekten onlardan Allah razı olsun. Çocuktan yaşlıya kadar. Çorabından iç çamaşırı, ayakkabısına, fesine kadar her şey vardı burada" diye konuştu.

Ayazağa'da sel 20 yıllık mağazayı adeta yuttu! Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı | Video

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör