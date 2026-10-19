Ayazağa’daki sel felaketinde canı pahasına suya atladı! Mahsur kalan sürücüyü aracın ön camından böyle çıkardı

"DÜNYA MALI BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİREBİLİR AMA BİR İNSANIN CANI HİÇBİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLEMEZ"

O gün selde hiçbir şeyini kurtaracak durumu olmadığını söyleyen Recep Uzunkavak, "Her şey çok hızlı gelişti. Yaklaşık 5 dakika içerisinde yerle bir oldu burası. Sel ve suların içerisinde kaldık. Eşimle birlikte kazıyarak yapmış olduğum dükkanım telef oldu, gitti. Elektronik eşyalar gitti. Spot makineler gitti. Ne varsa arsa bütün her şeyim gitti. Sadece sevindiğim, yanımda çalışan personellerimin canını kurtarmam. Boğulma içinde olan bir insanın canını kurtarmam. Sadece bunlara seviniyorum. Dünya malı bir şekilde yerine getirebilir ama bir insanın canı hiçbir şekilde yerine getirilemez. Bir vatandaş olarak üstüme düşeni fazlasıyla yaptığımı düşünüyorum. Zararım çok büyük. Devletimizden mağdur olduğumuz durumla ilgili bize el uzatmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör