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Giriş Tarihi: 19.10.2026 19:58

Ayazağa'daki selde hayatını kaybeden Haşim Ciritoğulları son yolculuğuna uğurlandı

Ayazağa'daki selin ardından cesedi Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bulunan Haşim Ciritoğulları (55), Ayazağa Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Ayazağa’daki selde hayatını kaybeden Haşim Ciritoğulları son yolculuğuna uğurlandı
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İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Sarıyer Ayazağa'da meydana gelen selde kaybolan Haşim Ciritoğulları (55)'nın cansız bedeni, saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bulundu.

Ciritoğulları için Ayazağa Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törene Sarıyer Kaymakamı Metin Maytalman'ın yanı sıra Ciritoğulları'nın yakınları, iş arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Haşim Ciritoğulları, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

#İSTANBUL
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Ayazağa'daki selde hayatını kaybeden Haşim Ciritoğulları son yolculuğuna uğurlandı
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