Haberler Yaşam Haberleri Aydın merkezli uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 14.10.2026 01:04

Aydın merkezli uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Aydın ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Aydın merkezli uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı
  • ABONE OL

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve takibine yönelik kentte 3 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Adreslerdeki aramada, 3 kilo 485 gram metamfetamin ve 160 gram bonzai ele geçirildi. Devam eden soruşturma kapsamında suça karıştığı belirlenen kişilerin yakalanması için Efeler ve Kuşadası ilçeleri ile İzmir'de 5 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, zanlılar K.E, S.G, A.Y, D.A.K. ve Y.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

#İZMİR #KUŞADASI #EFELER #AYDIN
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın merkezli uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA