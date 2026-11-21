Olay, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 2057 Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın 5'inci katından düşen Efe Özdemir'i görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Uzman çavuş olduğu öğrenilen babası Haldun Özdemir ve ailesi, acı haberle yasa boğuldu. Efe Özdemir'in cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Eskişehir Emek Mahallesi Dilek Camisi'nden kaldırılarak Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.