Aydın’da acı olay: Motokurye Güney Ayberk öldü

Bu sırada arkadan gelen İsmail Can idaresindeki 18 DH 075 plakalı otomobil de hafif ticari araca çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motokurye Güney Ayberk, ağır yaralandı. Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayberk, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı...