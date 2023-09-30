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Giriş Tarihi: 30.9.2023 04:15 Son Güncelleme: 30.9.2023 05:41

Aydın'da bıçaklanan polis hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki kişinin bıçakla yaraladığı polis memuru hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli Polis Özel Harekat ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı

AA
Aydın’da bıçaklanan polis hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, devriye görevini sürdüren motosikletli polisler, durumundan şüphelendikleri otomobili takibe aldı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kovalamaca sonrası Kocagür Mahallesi'nde durduruldu.

Araçtakilerin kaçmaya çalışması üzerine çıkan arbedede şüpheli bir kişi, polis memuru N.H.T'yi bıçakla yaraladı.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, ekiplerden bilgi alıp incelemelerde bulundu.

Öte yandan polis ekipleri kaçan şüpheli A.T'nin mahalledeki bir evde saklandığını tespit etti.

Polis Özel Harekat ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda A.T. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Aydın'da bıçaklanan polis hastaneye kaldırıldı
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