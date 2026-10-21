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Giriş Tarihi: 21.10.2026 20:03

Aydın'da çocuk müstehcenliği operasyonunda 5 tutuklama

Aydın’da çocuk müstehcenliği içeriklerini satın aldıkları belirlenen 5 şüpheli tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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DHA
Aydın’da çocuk müstehcenliği operasyonunda 5 tutuklama
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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir haberleşme uygulaması üzerinden çocuk müstehcenliği içeriklerini para karşılığında sattığı tespit edilen ve söz konusu içerikleri satın aldıkları değerlendirilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Şüphelilerden 1'i emniyetten serbest kalırken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan İ.A., Y.K., A.K., D.A. ve A.A. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#AYDIN
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Aydın'da çocuk müstehcenliği operasyonunda 5 tutuklama
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