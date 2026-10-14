Aydın’da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama!

Bu kapsamda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda Çine ilçesinden R.G. ile Söke ilçesinden Suriye uyruklu M.E.C. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, terör örgütü üyesi olmak ve propagandası yapmak suçlarından tutuklandı.

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