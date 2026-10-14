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Giriş Tarihi: 14.10.2026 18:33

Aydın’da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama!

Aydın'da polis ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. 1'i Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler işlemlerinin ardından tutuklandı.

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DHA Yaşam
Aydın’da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama!
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü saha ve istihbarat çalışmalarının ardından harekete geçti.

Bu kapsamda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda Çine ilçesinden R.G. ile Söke ilçesinden Suriye uyruklu M.E.C. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, terör örgütü üyesi olmak ve propagandası yapmak suçlarından tutuklandı.

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#SÖKE #AYDIN #SURİYE

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Aydın’da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama!
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