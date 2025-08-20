Aydın’da enişte-kayınbirader kavgası: Bıçak ve tornavidalarla saldırdılar!

Bıçak ve tornavidaların kullanıldığı kavgada şahıslar birbirlerini vücutlarının çeşitli yerlerden yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ayıramadığı şahısları kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan enişte ve kayınbirader ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.